Nella mattinata odierna, presso la Stazione Carabinieri di Ceprano perveniva una richiesta di aiuto di un ottantenne, domiciliato a Ceprano, presso un’abitazione ubicata in campagna, lontana dal centro abitato.

I dettagli di quello che è successo a Ceprano

L’uomo, vedovo senza figli, malato, si trovava solo a casa, sprovvisto di beni alimentari per il proprio sostegno, non sapendo a chi rivolgersi segnalava il problema ai Carabinieri che intervenivano tempestivamente in suo soccorso consegnandogli una necessaria provvista alimentare provvedendo, inoltre, a eliminare il ghiaccio che si era venuto a creare, nel corso della gelida nottata, sulle rampe della scala esterna di accesso all’abitazione.

L’ottantenne, profondamente commosso, ha ringraziato sentitamente i Carabinieri per il sostegno fornito. L’azione dei militari testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Arma verso la cittadinanza, in particolar modo nei piccoli centri in cui è possibile riscontrare maggiori difficoltà in caso di necessità.