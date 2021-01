Roma Tiburtina, ore d’ansia per la scomparsa di una signora di 80 anni

È scomparsa da Roma Tiburtina. Si tratta di Maria Antonia Arena, una signora di 80 anni che, da domenica 17 gennaio 2021, ha fatto sparire le sue tracce. Ecco la scheda.

La descrizione di Maria Antonia Arena scomparsa da Roma Tiburtina

Maria Antonia Arena, 80 anni, pensionata, vive con sua figlia a Roma, zona Tiburtina. Domenica 17 gennaio, intorno alle 17:30, è uscita di casa a piedi con l’intenzione di raggiungere la parafarmacia della figlia, che dista pochi metri da casa. Li però non è arrivata e a casa Maria Antonia non è più più rientrata. Di lei, da quel momento, non si sono più avute notizie. Non ha con sé documenti, né cellulare.

Maria Antonia sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe aver perso il senso dell’orientamento.

La scheda e foto della donna scomparsa:

Sesso:F

Età:80 (al momento della scomparsa)

Statura:155

Occhi:castani

Capelli:brizzolati

Abbigliamento:giubbotto blu con pellicciotto sul cappuccio, maglioncino fucsia, pantalone nero, stivaletto nero

Scomparso da:Roma, zona Tiburtina

Data della scomparsa:17/01/2021