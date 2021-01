Prosegue l’attività preventiva dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzata alla verifica del rispetto delle misure governative adottate per contenere la diffusione del Covid-19.

I controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti-Covid

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sorpreso 5 persone sedute ai tavoli di un ristorante di via Lucullo, che sarebbe dovuto rimanere chiuso al pubblico, nel pieno dei festeggiamenti per il compleanno del proprietario del locale. I militari hanno appurato che i presenti erano tra loro parenti, ma appartenenti a diversi nuclei familiari, motivo per cui per tutti è scattata la sanzione amministrativa prevista.

In via Gregorio VII, invece, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno sanzionato la titolare di un bar poiché aveva protratto il servizio al tavolo oltre le ore 18:00 e non aveva esposto il cartello indicante il numero massimo di persone consentite nel locale. Imposta anche la sanzione della chiusura provvisoria per un giorno.