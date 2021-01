Dopo la “spolverata” bianca che ha coperto le province di Roma e Frosinone nella giornata odierna, domenica 17 gennaio 2021, tornerà il sole a splendere sulle province di Roma e Frosinone per le giornate di lunedì 18 e martedì 19 gennaio 2021. Un tempo che tornerà quindi ad essere bello ma non per questo provo di rischi: le temperature, specie nelle ore della mattina, oscilleranno su valori prossimi allo 0, con il rischio di possibili gelate e formazioni di ghiaccio nelle strade dove è ancora presente la neve. La situazione dovrebbe migliorare con l’avanzare della mattinata, quando il sole dovrebbe favorire lo scioglimento degli accumuli residui.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 gennaio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 18 gennaio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 0° C; max 10° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 19 gennaio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 0° C; max 11° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 18 gennaio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min -2° C; max 6° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 19 gennaio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min -3° C; max 7° C. Venti: deboli