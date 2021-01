Oggi, 24 gennaio 2021, in provincia di Frosinone sono 86 i nuovi positivi registrati, 83 i negativizzati e 3 deceduti. Sono stati registrati quattro decessi nelle ultime 24 ore: tre residenti in Provincia di Frosinone e uno residente in provincia di Latina.

Nuovo bollettino Covid-19 in Ciociaria oggi 24 gennaio

Un uomo di 62 anni residente a Sora , una donna di 67 anni residente a Roccasecca e un uomo di 76 anni residente ad Aquino .

14 nuovi positivi a Ferentino, 7 a Frosinone e Pontecorvo, 6 a Cassino, Ceccano, San Vittore del Lazio, 5 a Sora e Veroli, 3 a Pastena, 2 a Isola del Liri e altri 25 suddivisi nei vari Comuni della provincia.

Di seguito, tutti i dati: