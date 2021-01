Al fine di verificare l’osservanza delle direttive impartite in materia di contenimento epidemiologico da COVID 19, gli Agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli in sinergia con i colleghi della Sezione Volanti, hanno controllato in zona Ostiense 5 esercizi commerciali constatando il rispetto del vigente D.P.C:M. sia per quanto attiene l’orario di chiusura delle attività che per la presenza di avventori all’interno ed all’esterno delle attività.

I poliziotti successivamente da Ostiense si sono spostati in zona Colombo per dei controlli mirati antiprostituzione.

Verifiche effettuate in piazza dei Navigatori, largo Loria, largo Enea Bortolotti e viale Manzoni dove, in quest’ultima, hanno rilevato la presenza di due meretrici: una sprovvista di mascherina che si stava “intrattenendo” con un cliente. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente in base alle vigenti normative. Al termine dei controlli le “signorine” sono state allontanate dal luogo dove esercitano la professione.