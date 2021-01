Tuonano le parole di Roberto Burioni. Attraverso un tweet, il noto virologo mette in luce uno degli elementi che potrebbe sorgere: la variante del virus.

Ecco il tweet di Roberto Burioni

Sappiamo che somministrando due dosi di vaccino (a 21 gg per Pfizer; a 28 per Moderna) si ha una protezione del 95%. Qualunque modifica di tempi e modi non solo può diminuire l’efficacia, ma può favorire l’emergenza di varianti in grado di sfuggire al vaccino. Questi i fatti.