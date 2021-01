Ha rubato denaro per un valore di 90 euro presso un distributore di benzina in via del Fosso di Santa Maura. A scoprire il 44enne, è stata la responsabile dell’impianto che, attraverso le telecamere di sorveglianza ha potuto fornire alla Polizia una descrizione dettagliata dell’uomo.

I dettagli di quello che è successo a Torre Maura

Quest’ultimo infatti, approfittando di un momento di distrazione dell’addetto alla distribuzione di carburante, si è appropriato delle monete poste sopra la colonnina del gpl allontanandosi poi in tutta fretta in direzione di viale Antonio Ciamarra. Il 44enne è stato presto rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ed assicurato alla giustizia.

Essendo lo stesso, sottoposto al regime di detenzione domiciliare, dovrà rispondere insieme al reato di furto anche di evasione.