Salgono in cattedra le Associazioni Sportive di Anagni. Attraverso un comunicato, quest’ultime rispondono alla minoranza consiliare.

Le parole dell’Associazione Sportive di Anagni

Abbiamo letto sui social e sulla stampa un comunicato dell’attuale minoranza consiliare del Comune di Anagni ed esprimiamo la nostra contrarietà.

Abbiamo trovato strumentale l’attacco rivolto all’assessore allo Sport Chiarelli sull’iniziativa del calendario, cui abbiamo partecipato con piacere ed apprezzando la proposta. Senza contare, per di più, che l’Assessorato allo Sport e tutta l’Amministrazione Comunale di Anagni hanno sostenuto, con iniziative e contributi, le nostre attività quotidiane durante l’emergenza Covid.

Noi facciamo sport e non politica, non possiamo accettare di essere “messi in mezzo” in questa discussione, non possiamo considerarci parte in causa della dialettica politica cittadina. A noi è bastato vedere il sorriso dei nostri giovani iscritti di fronte all’idea del calendario per sostenere la bontà dell’iniziativa. Le chiacchiere le lasciamo ad altri, ci sentiamo di ringraziare invece chi fa i fatti per la nostra categoria.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE