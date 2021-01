Al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico, è stata disposta nella Ztl Fascia Verde la limitazione alla circolazione veicolare secondo le seguenti modalità:

– nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, stop per i ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1; per gli autoveicoli a benzina PRE-EURO 1, EURO 1 ed EURO 2; per gli autoveicoli diesel PRE-EURO 1, EURO 1 ed EURO 2;

– nella giornata di lunedì 18 gennaio, dalle ore 7.30 alle 20.30, stop per i ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1; per gli autoveicoli a benzina EURO 2.

Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

Foto di repertorio