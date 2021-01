Nuovo bollettino Covid-19 in Ciociaria.

Oggi, 19 gennaio 2021, in provincia di Frosinone sono 77 i nuovi positivi registrati, 193 i negativizzati e 2 deceduti. In merito ai due decessi registrati nelle ultime 24 ore di residenti in Provincia di Frosinone, si tratta di una donna di 81 anni residente ad Acquafondata e di un uomo di 85 anni residente a Sant’Andrea del Garigliano.

10 nuovi positivi a Cassino, 8 a Veroli, 5 a Ferentino, 4 ad Arpino e Sant’Elia Fiumerapido, 3 ad Ausonia, Monte San Giovanni Campano, Piedimonte San Germano, Santopadre, Sora e 31 ad Alatri.

Di seguito, tutti i dati: