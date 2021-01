ALLERTA GIALLA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE – POSSIBILITÀ DI NEVICATE FINO A QUOTE COLLINARI PER VENERDÌ 15 GENNAIO

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo e quindi lieve. Il rischio neve è tuttavia concreto in quote collinari a partire dalla mattina di venerdì 15 gennaio 2021 e per 6-12 ore.

Si prevedono infatti nella nostra regione nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli.