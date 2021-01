Dalle ore 12:00 circa, diverse Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, stanno intervenendo in Via delle fornaci, a Palombara Sabina, per un incidente stradale di un mezzo pesante trasportante 7.000 litri di GPL.

La situazione

Sul posto 2 Squadre Operative, l’autogru, Escavatore, GOS, Carro Luci, Funzionari di servizio, Capoturno Provinciale e Nucleo NBCR per le operazioni di travaso e messa in sicurezza dell’autocisterna.

Data la complessità e la durata dell’intervento seguiranno aggiornamenti.

