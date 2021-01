ALLACCIAMENTO G.R.A.-D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio

Roma, 14 gennaio 2021 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 gennaio, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) con provenienza Casilina, immette sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli e sullo svincolo per la Romanina.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana e rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, verso Firenze/L’Aquila con ingresso, sulla Diramazione Roma sud, dallo svincolo 19 “E45/A1 Milano-Napoli”.