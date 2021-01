Bollettino Covid oggi 14 gennaio in Ciociaria. In provincia di Frosinone su 872 tamponi fatti sono 106 i nuovi positivi, 72 i negativizzati e 2 i morti. Sono stati registrati due decessi nelle ultime 24 ore di residenti in Provincia di Frosinone: un uomo di 80 anni residente a Pico e un uomo di 86 anni residente a Ceccano.

Di seguito, la tabella con i dati: