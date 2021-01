Brusco calo delle temperature e rischio neve nella provincia di Roma e Frosinone. Andremo incontro ad un rialzo delle temperature? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 15, 16 e 17 gennaio 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 15-16-17 gennaio 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: previsti cieli nuvolosi per tutto il giorno ma, non dovrebbero essere previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1561m.

Sabato: qualche nuvola passeggera, ma niente di preoccupante. Nessuna allerta meteo e nessuna pioggia prevista. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1065m.

Domenica: Allerta ghiaccio. Le temperature previste saranno piuttosto basse. La massima registrata sarà di 3°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 423m.

Previsioni meteo 15-16-17 gennaio 2021 in provincia di Roma

Venerdì: previsto un cielo nuvoloso e qualche pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1608m

Sabato: tempo in netta ripresa nella provincia di Roma. Previsto sole e cieli splendenti. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 940m.

Domenica: così come in Ciociaria, anche in provincia di Roma c’è allerta ghiaccio. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 834m.