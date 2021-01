Da lunedì 18 gennaio l’ufficio postale di Artena, situato in piazza Galileo Galilei, tornerà a essere aperto anche di pomeriggio.

Successo nella petizione online: l’ufficio postale di Artena riaprirà anche di pomeriggio

A comunicare il ripristino del servizio è stato il sindacato autonomo Failp, che attraverso un comunicato ha diffuso l’elenco completo delle riaperture e dei potenziamenti dei servizi postali nelle città italiane.

Un ritorno alla normalità quello dell’ufficio postale di Artena, l’unico in tutto il paese. Dopo mesi di disagi dovuti alle riduzioni degli orari, i cittadini artenesi pochi giorni fa hanno infatti deciso di aprire una petizione su change.org per chiedere la riapertura pomeridiana del servizio postale.

In pochi giorni la petizione ha superato le 300 firme e ora ha ottenuto quanto richiesto. Resta aperta la questione di un secondo ufficio.

Sono passati quasi dieci anni dalla chiusura dello sportello in via del Municipio e in Comune che conta quasi 15 mila abitanti in un territorio abbastanza vasto e diviso in contrade, avere un solo sportello può creare spesso criticità e disagi.

Foto di repertorio.