Venerdi 15 gennaio nuova riunione del Consiglio Comunale di Valmontone

Ai sensi degli artt. 61, 62 e 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale cittadino per il giorno 15 gennaio 2021 alle ore 9.00 in prima convocazione, a Palazzo Doria Pamphilj – Aula Consiliare.

Come di consueto, la riunione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Valmontone

Questo l’Ordine del Giorno: