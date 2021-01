La scorsa notte a Broccostella, i militari del NORM della Compagnia di Sora, unitamente a quelli della Stazione di Alvito, hanno tratto in arresto un 21enne, originario della Costa d’Avorio ed in Italia senza fissa dimora, già censito per vari reati contro la persona ed il patrimonio.

I fatti

Gli operanti, su direttiva della Centrale Operativa sono intervenuti presso un bar del luogo ove era appena scattato l’allarme. Giunti sul posto hanno proceduto a un rapido sopralluogo e hanno accertato che era stata infranta una vetrina con un estintore ed erano state asportate circa 20 stecche di sigarette di varie marche. Le immediate ricerche poste in essere hanno permesso di individuare il predetto nelle vicinanze del bar, colto nella flagranza di un ulteriore reato di furto ai danni di un furgone della “hertz noleggi” ivi parcheggiato, mediante la rottura di un vetro laterale con un mattone.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso delle stecche di sigarette asportate poco prima dal bar. Pertanto, il 21enne è stato tratto in arresto sia per il furto perpetrato ai danni del bar che per il tentato furto ai danni del furgone.

Espletate le formalità di rito, le sigarette recuperate sono state restituite all’avente diritto, mentre l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa rito direttissimo.

Foto di repertorio