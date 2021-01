Decisivo questa sera il Consiglio dei Ministri, durante il quale il Governo potrebbe varare un decreto per la proroga dello stato di emergenza, almeno fino al 30 aprile, nonostante il Comitato Tecnico Scientifico abbia espressamente chiesto di mantenerlo fino a luglio.

Cosa potrebbe contenere il nuovo Dpcm

Oltre alla proroga, il decreto dovrebbe contenere anche le misure anti-movida. Le Regioni sono contrarie allo stop all’asporto per i bar dopo le 18. Indecisione anche per il colore dei weekend, che potrebbero essere arancioni per tutta Italia oppure uniformati al colore della propria Regione.

Potrebbe essere nuovamente rinviata l’apertura degli impianti sciistici, già slittata al 18 gennaio. Si dovrebbe, inoltre, valutare una proroga al divieto di spostamenti tra regioni, anche tra quelle gialle; potrebbero rimanere anche le stesse limitazioni di Natale sul numero di ospiti da ricevere a casa.

Non si conoscono ancora tutti i dettagli della cosiddetta “zona bianca”, in cui potrebbero rientrare solo le regioni con un Rt inferiore a 0,50.

Possibile una riapertura dei musei in zona gialla. E’ quanto dichiarato questa mattina alla Camera dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Foto di repertorio