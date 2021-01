I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 20enne romano con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Ecco tutti i dettagli di quello che è successo in zona Talenti, a Roma

Ieri mattina, i Carabinieri hanno notato il giovane a bordo della sua autovettura in via Sandro Giovannini, zona Talenti, e lo hanno fermato per un controllo.

L’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche che hanno dato esito positivo. Sono stati rinvenuti, infatti, 43 involucri contenenti 46 g di cocaina e denaro contante.

La droga è stata trovata in un contenitore metallico artigianalmente modificato mediante un magnete che ne favorisce l’occultamento, applicandolo su parti metalliche nascoste.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.