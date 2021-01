Castelliri, 27enne di origine campana denunciato per ricettazione

Continua incessante anche nel nuovo anno l’attività della Polizia Stradale di Frosinone.

Castelliri. 27enne campano denunciato per ricettazione

Infatti nel pomeriggio di ieri operatori appartenenti al Distaccamento Polizia Stradale di Sora, nel comune di Castelliri, hanno controllato un’auto FIAT 500 Abarth con due persone a bordo. Uno dei passeggeri, sprovvisto di qualsiasi documento personale, risultava avere a carico numerose denunce ma nulla in atto.

Durante il controllo del veicolo è emerso che il motore corrispondeva ad una altra vettura, sempre una FIAT 500, rubata a Roma lo scorso maggio.

Appurato che l’auto controllata fosse quella oggetto di furto, è stata sequestrata e il conducente B.F. nato e residente in Campania di anni 27, denunciato a piede libero anche ai sensi dell’art.78/3-4 c. C.d.S. poiché il mezzo presentava modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali avendo installato un filtro non omologabile del tipo “sportivo” per migliorarne la potenza e la velocità.