Anagni. Al via i lavori di Piazza Innocenzo III. Tutti i dettagli

Ieri, 11 gennaio, presso il Palazzo comunale di Anagni sono stati affidati dall’Amministrazione Comunale i lavori di Piazza Innocenzo III alla ditta incaricata.

Anagni, al via i lavori di Piazza Innocenzo III

La lunga procedura burocratica è arrivata finalmente al termine e l’inizio ufficiale dei lavori è sempre più vicino. Si tratta di interventi fondamentali per la città che andranno a risolvere problematiche che si trascinano da anni come quella dell’ormai famoso muro di Via San Michele.

L’intervento prevede lo smontaggio delle puntellature Restauro del paramento murario per il muro di Via San Michele; la ripavimentazione di Via San Michele; il rifacimento della scala da Via San Michele; la realizzazione della pavimentazione di tutto il piazzale; il ripristino dell’impianto elettrico dell’illuminazione pubblica e l’installazione di nuovi punti luce; il posizionamento di un bagno prefabbricato; l’installazione di panchine in pietra lavica; il restauro del muro di delimitazione di Piazza Innocenzo III; lo smontaggio e rifacimento di porzione della pavimentazione in sampietrini su Piazza Innocenzo III; sistemazioni a verde di rifinitura dell’area; la realizzazione di illuminazione monumentale sulla facciata sud di Palazzo Bonifacio VIII.

Il sindaco Daniele Natalia dichiara: «Sappiamo bene che su alcune questioni la città ha accumulato un ritardo pluriennale e che si sarebbe dovuto intervenire prima, ma non bisogna al contempo dimenticare che le lungaggini burocratiche, cui quest’anno s’è aggiunto lo sconvolgimento determinato dal Covid, impediscono alla pubblica amministrazione di essere reattiva e rispondere con rapidità alle esigenze manifestate dalla cittadinanza. Ma adesso quel che conta è che finalmente i lavori di Piazza Innocenzo III, che prevedono importanti opere di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intera area sottostante la piazza, comprese Via e Piazza San Michele, sono stati affidati e partiranno a breve. Questi interventi ci consentiranno di risolvere un problema divenuto tristemente famoso e che ha rappresentato per anni uno “schiaffo” sia alla bellezza del centro storico che alla sua vivibilità, causando problemi quotidiani ai residenti».

I lavori a Piazza Innocenzo III sono lavori di ampia portata e che rientrano a pieno titolo nelle scelte dell’Amministrazione Natalia nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni; a tal proposito il primo cittadino sottolinea che: «Questi lavori da intervento necessario sono diventati invece un progetto più ampio, non solo di manutenzione ma di riqualificazione e quindi di “trasformazione” in meglio per un quartiere popoloso e storico. Lo avevamo annunciato che il 2021 sarebbe iniziato con novità importanti e certamente l’affidamento dei lavori di Piazza Innocenzo III e Via San Michele è proprio una di queste».

Foto di repertorio