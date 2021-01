CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+475) SI REGISTRANO 1.612 CASI POSITIVI (+231), 41 I DECESSI (-1) E SUPERATA QUOTA 100 MILA GUARITI (+1.935). DIMINUISCONO I DECESSI E LE TERAPIE INTENSIVE, MENTRE AUMENTANO I CASI E I RICOVERI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 11% MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE SCENDE A 5%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 700′

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+475) SI REGISTRANO 1.612 CASI POSITIVI (+231), 41 I DECESSI (-1) E SUPERATA QUOTA 100 MILA GUARITI (+1.935). DIMINUISCONO I DECESSI E LE TERAPIE INTENSIVE, MENTRE AUMENTANO I CASI E I RICOVERI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 11% MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE SCENDE A 5%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 700.

Nella Asl Roma 1 sono 332 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi di 54, 78, 78, 79, 80, 80, 86, 87 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 288 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventicinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi di 67, 76, 79, 81, 83, 83, 88, 90, 91, 93, 95 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 76, 82 e 88 anni con patologie.

Asl Roma 4 sono 32 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 118 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 67 e 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 191 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 68, 70, 74, 77, 83, 84, 89 e 95 anni con patologie.

Nelle province si registrano 489 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 247 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 90 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 102 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 100 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 71 e 88 anni con patologie.