Tanti i controlli svolti dalla Polizia Ferroviaria nel fine settimana. Un brutto episodio è accaduto alla stazione Termini. Ecco cosa è successo.

Controlli nelle stazioni del Lazio: il bilancio

2 arrestati, 8 indagati e 18.330 persone controllate. 569 le pattuglie impegnate in stazione, 54 a bordo di 97 treni e 5 le contravvenzioni amministrative elevate, questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 4 al 10 gennaio, in ambito regionale.

In particolare nel pomeriggio di sabato, una coppia italiana di 40 e 34 anni è stata arrestata nella stazione ferroviaria di Roma Termini, per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia della Polfer, su segnalazione del personale ferroviario, è intervenuta presso un varco di accesso ai binari, dove una coppia pretendeva di entrare per prendere un treno per Ciampino, senza titolo di viaggio.

All’atto del controllo, i due hanno assunto da subito un atteggiamento aggressivo e violento tanto che la donna si è scagliata contro una agente e l’ha colpita in varie parti del corpo provocandole lesioni per 10 giorni di prognosi