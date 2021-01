Lazio, riapertura palestre e piscina: possibili novità a breve?

Molti italiani aspettano novità in materia di sport. Quando riapriranno piscine, palestre e campi da gioco? In realtà i discorsi sono tutti in ballo ma, come confermato dal Ministro Spadafora, potrebbero esserci delle novità a breve.

Novità piscine e palestre: entro fine gennaio la ri-ripartenza?

Esatto, si tratta di una ri-ripartenza. Come per i ristoratori e tanti imprenditori, anche i gestori di piscine e palestre si sono ritrovati a gestire un periodo non facilissimo. La chiusura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine ha generato, purtroppo, un drastico calo delle entrate economiche e molte di essi si sono ritrovati a chiudere battenti.

Diciamo subito che chi vuole tornare in sala pesi o dentro una vasca dovrà, purtroppo per lui, aspettare ancora un po’. Però, nel giro di non molto tempo, potrebbe accendersi una luce in fondo al tunnel. Difatti, il Ministro Spadafora, ai microfoni di Agorà, ha spiegato che, seppur con qualche limitazione, piscine, palestre e centri sportivi riapriranno entro la fine di gennaio.

Il tutto però potrebbe essere soggetto a modifica visto che l’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo i contagi. La curva epidemiologica, quindi, sarà l’unico vero indicatore per capire se sarà possibile riaprire o continuare con la chiusura.