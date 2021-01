Roma, 7 pusher arrestati questa settimana dalla Polizia di Stato

Smantellato su via Giovanni Battista Scozza un mini drive-in dedicato allo spaccio di cocaina. Gli investigatori della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino hanno arrestato D.L.D., 18enne romano, fermato 2 volte subito dopo aver venduto cocaina ai clienti che, come prassi, hanno ricevuto la droga dai finestrini delle proprie auto.

Nella stessa zona, una 48enne romana, nascondeva la droga da vendere in un locale adibito ad alloggio di contatori elettrici. I suoi clienti per entrare in possesso della sostanza la raggiungevano nel garage sottostante l’immobile dove F.B. consegnava loro le dosi con il prezzo già impresso sopra l’involucro, 3 per 30 euro, 5 per 50 euro. Dopo diversi servizi di osservazione e appostamento gli agenti del VI Distretto Casilino, scoperto il suo modus operandi, l’hanno arrestata sequestrando 15,55 grammi di cocaina. Contestata la sanzione amministrativa ad un suo cliente.

5 panetti di hashish lanciati dal balcone; il tentativo di salvarsi dall’arresto non è però riuscito a M.M., 44enne romano. Gli agenti del commissariato Esposizione, dopo una serie di indagini, sono giunti alla porta di M.M. il quale, credendo di non essere visto, ha gettato dal balcone in giardino il grosso del “fumo” che deteneva. Altro stupefacente dello stesso tipo è stato trovato nascosto in vari punti dell’abitazione.

Nascondeva l’hashish in un contatore dell’acqua C.M. il pusher 22enne arrestato dagli agenti del commissariato Romanina in via di Torre Spaccata; i poliziotti, dopo aver osservato alcune cessioni, lo hanno bloccato e recuperato la droga.

Durante un servizio di Polizia Giudiziaria gli agenti del commissariato Trastevere hanno arrestato T.A. , romano di 33 anni, sorpreso a bordo della propria auto con alcuni grammi di cocaina; altra cocaina e dell’hashish sono stati trovati durante la perquisizione domiciliare.

Una pattuglie della Sezione Volanti, in servizio nella zona della Casilina, dopo un breve inseguimento ha fermato ed arresto F.A., romano di 22 anni; con se aveva alcune dosi di cocaina ed a casa nascondeva alcune centinaia di euro ed il materiale per assemblare le singole dosi.