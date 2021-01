Una notizia choc ha raggiunto nella tarda serata di ieri gli abitanti di Labico. Il Consigliere Comunale Antonio Dell’Omo è stato infatti trovato privo di vita a Foceverde, in provincia di Latina, vicino al canale Mascarello. intorno alle ore 16.30 della giornata di ieri, sabato 9 gennaio 2021.

A dare l’allarme è stato un passante, che ha trovato il corpo del 40enne riverso a terra privo di vita. Inutili i soccorsi giunti immediatamente sul posto, tra cui un’eliambulanza. Accanto al corpo dell’uomo è stata trovata la sua pistola d’ordinanza, un dettaglio che ha messo in cima alle ipotesi investigative quella del suicidio.

Dell’Omo, oltre a svolgere l’attività politica come membro dell’opposizione nel comune di Labico, era impiegato come maresciallo capo dei Carabinieri nella stazione di Tor Tre Teste a Roma. Nel 2017 aveva tentato l’ascesa come Primo Cittadino del comune casilino, candidandosi con la Lista Tradizione e Progresso. Nei mesi scorsi, invece, era stato oggetto di pesanti minacce, ricevendo presso la propria abitazione una busta contenente dei proiettili.

“Con grande rammarico – si legge nella pagina Facebook ufficiale del Comune di Labico – abbiamo appreso la brutta, bruttissima e inaspettata notizia della prematura scomparsa del Consigliere comunale Antonio Dell’Omo. Una notizia che lascia tutti molto scossi. Alla famiglia vanno le condoglianze dell’intera amministrazione Comunale. Il Sindaco e l’amministrazione comunale”