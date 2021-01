Nei prossimi giorni sarà varato il nuovo DPCM e questo, con molta probabilità, introdurrà nuove ristrettezze in tutto il paese. L’ultima ipotesi potrebbe essere quella di una zona rossa se l’incidenza dei casi è 250 ogni 100 mila abitanti.

Nuovo DPCM in arrivo: come verranno assegnate le zone rosse?

Il nuovo DPCM, che è ancora in discussione e in via di definizione, sarà varato entro il 15 gennaio. Tanti i rumors che stanno uscendo fuori in questo periodo, con l’ombra della zona rossa che si abbatte su ogni singola regione d’Italia. Con Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia che sono entrate ufficialmente in zona rossa, quello che fa discutere è il metodo di assegnazione di quest’ultima.

Qui sorgono una delle ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione al momento della firma di Conte nel nuovo decreto. Difatti, se l’incidenza dei casi è superiore a 250 ogni 100 mila abitanti potrebbe scattare in automatico la zona rossa.

Secondo quanto trapela, questo parametro potrebbe essere preso in considerazione per raggiungere l’obiettivo principale: quello di far scendere il livello di RT in ogni singola Regione.

Vedremo se, tale ipotesi, metterà d’accordo i diversi presidenti di Regione.