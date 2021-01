Zagarolo, Claudio Sorrentino sbanca ancora all’Eredità: vinti 146.000 euro

A Zagarolo è scoppiata la Claudio Sorrentino mania, campione in carica del noto Quiz Show di Rai 1, l’Eredità.

Claudio Sorrentino ancora campione all’Eredità

Si tratta di ben 146.000 euro vinti da Claudio Sorrentino, cittadino di Zagarolo che, da diverso tempo ormai, sta dominando nel noto quiz show di Rai 1, L’Eredità.

Puntata dopo puntata, Sorrentino, sta dimostrando tutto il suo valore imponendosi soprattutto nel gioco finale più temuto da tutti i concorrenti: la ghigliottina. Difatti, solo in una sola occasione su quattro, il grande campione non ha indovinato la risposta finale ma questo non l’ha scoraggiato, anzi.

Partito dalla vincita di 26 mila euro, adesso Claudio è arrivato alla cifra di ben 146.000 euro. Insomma, un traguardo che non tutti hanno raggiunto. La notizia non è passata in secondo piano neanche all’amministrazione comunale di Zagarolo tanto che il Sindaco, insieme a tutta la giunta, gli ha fatto i più sinceri e vivi complimenti.