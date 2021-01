Proseguono i controlli della Polizia Locale sul territorio capitolino per verificare l’osservanza delle misure a tutela della salute collettiva, con particolare attenzione alle località a maggior rischio di assembramento.

Già a partire dal tardo pomeriggio di ieri e fino all’inizio del coprifuoco, le pattuglie hanno dovuto procedere all’isolamento temporaneo di alcune aree nei quartieri di Trastevere e del Pigneto, a causa della presenza di calca di persone, che impediva di fatto il rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio. Provvedimento analogo si è reso necessario anche a piazza Bologna.

In piazza di Santa Maria in Trastevere decisivo l’intervento degli agenti per sedare una rissa: fermati 5 uomini, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria. L’azione immediata degli operanti ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di salvaguardare l’incolumità delle persone presenti nella zona in quel momento.

