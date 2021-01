Previsti lavori sul Grande Raccordo Anulare nel periodo compreso tra l’11 gennaio e il 15. Di seguito, tutte le info per la viabilità.

Le info

Sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 gennaio, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma).

In alternativa, si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A., in direzione Appia-Tuscolana, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, per poi riprendere la carreggiata esterna del Raccordo Anulare.

A partire da lunedì 11 e fino a venerdì 15 gennaio 2021, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) verrà effettuato – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo – un intervento di nuova pavimentazione che richiederà limitazioni alla circolazione veicolare.

Nel dettaglio, le interdizioni al transito saranno le seguenti:

· dal km 61,000 al km 58,000 chiusura della carreggiata esterna;

· al km 60,000 chiusura della complanare esterna, con deviazione del traffico allo svincolo ‘Lopez – Parco de Medici’.

· dal km 65,500 al km 67,800 chiusura della carreggiata interna;

· al km 66,200 chiusura della complanare interna, con deviazione del traffico su Via del Pescaccio – Casal Lumbroso;

· al km 66,300 chiusura della complanare interna, su svincolo in entrata alla complanare interna del GRA da Via del Pescaccio;

· dal km 60,000 al km 59,000 sulla complanare esterna chiusura alternata di una corsia.

I vari percorsi alternativi, in particolare, saranno i seguenti:

– il traffico in transito sulla complanare esterna e di immissione alla complanare stessa dalla A91 Autostrada “Roma-Aeroporto di Fiumicino”, dovrà obbligatoriamente, attraverso lo svincolo ‘Lopez – Parco de Medici’, immettersi sulla complanare interna e successivamente sulla carreggiata interna e proseguire fino allo svincolo ‘Aurelia’ e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata esterna;

– il traffico in transito sulla complanare interna e di immissione alla complanare stessa da Via del Pescaccio – Casal Lumbroso, dovrà obbligatoriamente, attraverso lo svincolo ‘Pescaccio – Casal Lumbroso’, immettersi sulla complanare esterna e successivamente sulla carreggiata esterna e proseguire fino allo svincolo ‘Via della Magliana’ e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna.