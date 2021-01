Buone notizie ad Anagni: la curva dei contagi da Covid inizia a regredire

Buone notizie ad Anagni dove, fortunatamente la curva dei contagi da Covid-19 sta, pian piano, regredendo. A confermarlo è il Sindaco, Daniele Natalia.

Così scrive il Sindaco Daniele Natalia sulla sua pagina Facebook

“Buongiorno cari concittadini, vi comunico che dalla lettura degli ultimi dati, il Covid ad Anagni sta, pian piano, regredendo.

Qualche mese fa siamo arrivati ad avere anche picchi di circa 180 positivi contemporaneamente in città ed oggi il numero dei positivi – cui auguriamo una pronta guarigione – è sceso a 49.

È sempre importante mantenere alta la guardia ed avere un comportamento corretto per sé stessi e per gli altri, seguendo le indicazioni delle autorità. Questi sono i dati ufficiali della ASL ad oggi, gli unici reali e attendibili, ed invito la cittadinanza a diffidare quindi da chi, magari con eccesso di zelo informativo o per becero spirito di protagonismo su questa vicenda, condivide altri numeri sui social.

Capiamo lo spirito di collaborazione di alcune realtà associative e privati, ma è bene non diffondere numeri falsi che possano generare preoccupazione”.