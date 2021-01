CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU OLTRE 12 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-3.078) SI REGISTRANO 1.779 CASI POSITIVI (-228), 43 I DECESSI (+6) E +1.579 I GUARITI. DIMINUISCONO I CASI CHE TORNANO SOTTO QUOTA 2 MILA, MENTRE AUMENTANO I DECESSI, I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 14%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 700′

***VACCINI ANTI COVID : COMPLETATA LA SOMMINISTRAZIONE DEL 100% DELLA PRIMA FORNITURA DEI VACCINI. NELLA GIORNATA DI OGGI SONO STATE CONSEGNATE TUTTE LE DOSI PREVISTE DALLA SECONDA FORNITURA DEI VACCINI DA PARTE DELLA PFIZER. PROSEGUE DUNQUE A PIENO REGIME L’ATTIVITA’ DI VACCINAZIONE E NEL POMERIGGIO VISITA AL POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI PER PORTARE UN SALUTO E RINGRAZIARE GLI OPERATORI SANITARI IMPEGNATI NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE. SU SALUTELAZIO.IT IL CONTATORE GIORNALIERO DELLE VACCINAZIONI DIVISO PER ASL E AZIENDE OSPEDALIERE;

***VACCINI ANTI COVID : SONO STATE EFFETTUATE OGGI LE VACCINAZIONI AL PERSONALE SANITARIO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA DI STATO;

***SCUOLA SICURA : GIA’ ESEGUITI 2 MILA TEST ANTIGENICI. E’ STATA MESSA A DISPOSIZIONE LA RETE DEI DRIVE-IN NELLA FASCIA ORARIA POMERIDIANA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PER EFFETTUARE I TEST RAPIDI ANTIGENICI, SI PRENOTA SUL SITO PRENOTA DRIVE DELLA REGIONE LAZIO E PRESTO ANCHE VIA APP BASTA IL CODICE FISCALE. LA CAMPAGNA PROSEGUIRA PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nella Asl Roma 1 sono 244 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 64, 74, 81 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 396 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantotto sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi di 59, 68, 70, 76, 83, 89, 89, 89, 89, 90, 90, 91 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 83 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 243 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 69, 77, 80, 80 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattordici casi hanno un link con la RSA Villa Gaia a Nettuno dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sei decessi di 77, 83, 85, 87, 93 e 94 anni con patologie.

Nelle province si registrano 411 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 211 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 54, 59, 65, 65, 82 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 72, 82 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 82 anni con patologie.