Macchine per il caffè: come indirizzare la scelta

Amata da tutto il mondo, e per gli italiani una tradizione ancora più speciale: il caffè è sicuramente la bevanda più ricercata. Oramai entrata nelle routine quotidiana, chi più e chi meno il caffè è parte necessaria di ogni giornata. E proprio perché è diventato così indispensabile nelle abitudini alimentari, si pretende sempre di più che il caffè sia buono sia al bancone del bar che preparato a casa. Ecco perché la scelta della macchina caffè è fondamentale.

Il segreto per un buon caffè

Per ottenere un buon caffè non basta che la miscela sia di ottima qualità ma che anche la macchina caffè sia funzionale. Rispetto alla classica moka, regina della tradizione della bevanda, oggi le macchine per caffè sono sempre più specializzate a rendere il momento della preparazione veloce e pratico. In base alle proprie esigenze, agli spazi e al budget che si ha a disposizione la scelta delle macchine per caffè può essere varia.

Per avere idee più chiare è utile visitare siti come iltempodelcaffe.it che indirizzano la scelta sulla base di ogni variante.

Come scegliere la macchina caffè perfetta?

Scegliere una buona macchinetta guardando solo le sue proprietà sembra sufficiente ma non è abbastanza. Nella decisione, infatti, interagiscono molti fattori che influenzano e hanno tutti un peso determinante.

Lo spazio? Se ad esempio si ha una cucina molto piccola, bisogna far conto con la sistemazione del prodotto. E si opta, quindi, per una macchina caffè più maneggevole e piccola.

Il tempo? Se siamo persone che preferiamo vivere il momento del caffè come una vera pausa, allora non c’è necessità di scegliere una macchina automatica.

Il costo? Ogni modello ha un suo prezzo, che varia in base alle funzionalità e all’avanguardia delle sue caratteristiche. Bisogna innanzitutto, quindi, far i conti (letteralmente) con il proprio budget prima di indirizzarsi verso le macchine per caffè.

E lo stile? Fa la sua parte, anche importante. Oggi le macchine per caffè sono veri accessori per la cucina, per questo si sceglie un modello che si addica di più alla propria cucina e al proprio stile.

I modelli di macchina per caffè

Una volta chiariti i propri bisogni sulla base delle precedenti valutazioni bisogna ricordarsi quali sono i modelli di macchina caffè in commercio.

Esistono quattro tipologie, in base ai modelli di funzionamento: macchina da caffè a polvere, a cialde, a capsule, e quella automatica.

Le macchine per caffè manuali sono quelle tradizionali, che si utilizzano con caffè a polvere. Rispetto alle altre macchine che si usano con cialde o capsule, con questa le dosi di caffè non sono già pesate. Sono sicuramente le macchine più economiche e piccole (nonché facilmente trasportabili).

Le macchine a cialde e capsule hanno lo stesso funzionamento: con un composto già pesato. Le due tipologie si differenziano per il tipo di monodose di caffè. Le cialde sono composte di carta, mentre le capsule sono di alluminio.

Infine, c’è la macchina da caffè automatica: formata da una macina interna di chicchi di caffè che prepara all’istante l’espresso. La più comoda, sicuramente, ma anche la più costosa.