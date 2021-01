Bollettino Covid-19 in Ciociaria. Oggi, 6 gennaio 2021, i dati sul Coronavirus in provincia di Frosinone sono i seguenti: 209 nuovi positivi, 115 negativizzati e 2 deceduti. In riferimento a questi ultimi, si precisa che si tratta di un uomo di 56 anni residente a Casalvieri e una donna di 87 anni residente a Alatri.

A Cassino sono 30 i nuovi casi, Ferentino 19, Pontecorvo 11, Frosinone e Sant’Elia Fiumerapido 9, Arce, Cervaro, Esperia, Roccasecca 8, Alatri 7.

Di seguito, la tabella riassuntiva con tutti i dati di oggi: