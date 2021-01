Roma, via Sicilia. Evacuata una palazzina pericolante.…

Durante il pomeriggio di ieri, 5 gennaio, qualche minuto dopo le 16:10, I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sicilia, nel centro di Roma.

Evacuata una palazzina in via Sicilia

L’intervento è stato necessario per la verifica della stabilità di un palazzo. Sul posto è intervenuta la squadra operativa della Centrale (1/A).

Dopo un’attenta valutazione da parte del personale operativo cn il funzionario di guardia, si è deciso in via cautelativa di far evacuare la palazzina (strutturata su 5 piani) ai nuclei familiari che vi risiedono, a causa di un evidente stato di deterioramento del materiale cementizio e dei ferri longitudinali dei pilastri portanti, al fine di verificare la condizione statica della struttura.

Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine.