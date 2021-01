Durante la serata di ieri, 4 gennaio 2021, in piazza delle Gardenie, zona Centocelle, ha avuto luogo una sparatoria avvenuta in seguito ad una lite.

I fatti

Ad estrarre l’arma sarebbe stato un ragazzo di 29 anni, tratto poi in arresto ieri sera dalla Squadra Mobile di Roma. La segnalazione è partita dai numerosi residenti che hanno udito gli spari. Sembrerebbe esserci stato anche un inseguimento: si racconta, infatti, di un’auto in corsa, contromano, su via di Tor de Schiavi, seguita da una volante della Polizia.

Al momento, la ricostruzione dei fatti è ancora nebulosa. Gli agenti stanno indagando sul motivo della rissa e sugli altri partecipanti, che sono riusciti a fuggire.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio