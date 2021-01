Segni, procedure per la parziale riapertura di via Traiana in corso

Di seguito, la nota dell’Amministrazione Comunale di Segni in merito agli aggiornamenti dei lavori di via Traiana.

Segni, si lavora per la parziale riapertura di via Traiana

Facendo seguito a quanto già rappresentato nel comunicato del 30 dicembre U.S., nel quale si riferisce l’ esito del sopralluogo sul tratto franato di Via Traiana , con la ferma volontà di Città Metropolitana di mettere in atto le procedure per la riapertura, al momento, di almeno una corsia pertanto, possibilmente compatibile con l’intervento definitivo, si informa la cittadinanza che con determinazione dirigenziale si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi della legge 120-2020 per studio di fattibilità e progetto definitivo-esecutivo.

Con altra determinazione dirigenziale di Città Metropolitana, si è proceduto all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della via Segni-Montelanico-Gavignano.

Intanto, oggi, come già anticipato nel comunicato del 30 dicembre U.S. sono stati posti in essere i lavori di ripulitura dell’area a monte strada del tratto franato, con altri due esami geofisici.

Vi terremo informati sugli sviluppi futuri.

Lo spiega in una nota l’Amministrazione Comunale di Segni