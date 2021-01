A NEMI TAMPONI GRATUITI PER ALUNNI, INSEGNANTI E FORZE DELL’ORDINE

LA SCUOLA RIAPRE IL 7 GENNAIO IN PIENA SICUREZZA.

Il Sindaco Alberto Bertucci e la società Poligest di Villa delle Querce hanno organizzato il tampone gratuito a tutti gli alunni, insegnanti, collaboratori scolastici, dipendenti pubblici, Forze dell’Ordine e il personale degli uffici postali.

E’ stata un accordo importante quella che l’Amministrazione Comunale ha siglato con la società Poligest della clinica “Villa delle Querce” di effettuare gratuitamente i tamponi per la diagnosi del Covid-19, per tutti gli alunni di Nemi, il personale scolastico, tutti gli uffici pubblici e le Forze dell’Ordine.

Il Sindaco ha provveduto a fissare con la dirigente scolastica Lamanna , per le giornate del 7 e 8 gennaio 2020 dalle 8:30 alle 13:30 presso la palestra, i tamponi per tutti gli alunni frequentanti le classi di Nemi in modo da rientrare immediatamente a scuola in piena sicurezza. Il tutto sarà svolto rispettando le normative vigenti, con personale sanitario specializzato.

Finita questa prima serie di tamponi essenziali per fare un monitoraggio della situazione tra tutti coloro che frequentano l’istituto scolastico e gli operatori che ci orbitano; si inizierà a tamponare tutto il personale degli uffici pubblici.

Credo che mettere in sicurezza la scuola dopo le feste sia un atto di grande rispetto verso l’importanza della sua funzione e un modo per consentire lo giusto svolgimento in sicurezza prevenendo eventuali chiusure. Il Covid-19 non è ancora stato sconfitto e ci aspettano mesi difficili, ma abbiamo il dovere come Istituzioni di fare il possibile per contenere il contagio. Un ringraziamento sentito lo rivolgo – dichiara il sindaco Bertucci- alla società Poligest della clinica “Villa delle Querce” di Nemi che ha reso possibile questa importante iniziativa.

La scuola è il futuro e la speranza del nostro Paese e deve essere tutelata e garantita – lo scrivono in una nota congiunta il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e la società Poligest di Villa delle Querce.