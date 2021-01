Pomezia, cordoglio per la scomparsa del Dottor Eduardo Ferri

LUTTO A POMEZIA PER LA SCOMPARSA DEL DOTT. FERRI.

CORRADO (M5S): LA NOSTRA COMUNITÀ PERDE UNA PERSONA DI IMMENSO VALORE, UMANITA’ ED ALTRUISMO

“Ho appreso la notizia della scomparsa del Dott. Eduardo Ferri, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL Roma 6, portato via da questo maledetto Covid-19.

Una persona ed un professionista stimato, dedito al lavoro, combattivo e sempre in prima linea per la difesa dei diritti e dei servizi per i suoi pazienti. Ho avuto il piacere di conoscerlo diversi anni fa in occasione di una visita presso il DSM della ASL presso il quale lavorava e di toccare con mano la passione per il suo lavoro oltre che l’affetto dei pazienti che vedevano in lui e nel dipartimento un punto di riferimento.” – così in un post su Facebook Valentina Corrado, Consigliere della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle. – “La nostra ASL perde una persona di immenso valore, oltre che un professionista di grande cuore, senso di umanità ed altruismo.

Mi unisco al cordoglio della famiglia e degli amici.” – conclude Corrado