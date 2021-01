Aggiornamento Covid del 4 gennaio 2021 in Ciociaria. Su 381 tamponi fatti, si registrano 46 casi positivi, 64 negativizzati e 0 decessi. Per la prima volta, nel nuovo anno, non si registra nessuna persona deceduta.

Ciociaria, il bollettino Covid-19 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021

I nuovi positivi sono 11 a Veroli, 3 a Sant’Ambrosio sul Garigliano, così come a Pontecorvo e Ferentino, dopodiché si registrano 2 casi in diverse zone della Ciociaria: Frosinone, Fiuggi, Alatri, Ceprano, Boville Ernica e Amaseno.

Di seguito, la tabella con tutti i dati