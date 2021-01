Incendio in un hotel di via Gaeta, zona Castro Pretorio a Roma. La struttura è attualmente occupata da extracomunitari.

Paura in un albergo di Roma occupato da extracomunitari

Nella giornata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, dalle ore 06.50 la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato 3 squadre VVF con l’ausilio dell’autoscale e del carro autoprotettori in Via Gaeta per un incendio di un albergo, attualmente occupato da extracomunitari.

L’incendio si è sviluppato su tre piani ed oltre agli arredi è stato interessato una parte del tetto che è crollato ed ha reso difficoltoso l’intervento del personale VVF.

Attualmente non ci sono persone coinvolte, sul posto 118 e carabinieri. Seguiranno aggiornamenti e foto