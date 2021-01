Bollettino Covid oggi del 3 gennaio 2021 in Ciociaria. Su 1318 tamponi fatti in provincia di Frosinone, si segnalano 206 nuovi casi positivi al Coronavirus, 148 negativizzati e un morto. In riferimento al decesso, si tratta di un uomo di 55 anni, residente a Ferentino.

26 nuovi casi segnalati a Cassino, 18 a Ceccano, 16 a Pontecorvo, 10 a Sant’Elia Fiumerapido, 9 a Frosinone, 8 a Roccasecca, 7 a Pofi e Veroli, 6 a Ceprano e Ferentino.

Di seguito, la tabella con tutti i dati dell’ultimo aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Ciociaria.