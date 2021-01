La strada provinciale SP44B Subiaco-Livata è stata chiusa temporaneamente a causa della caduta di un albero e delle abbondanti nevicate in corso. Dal sito ufficiale del comune di Subiaco si legge quanto segue. Chiusa la strada provinciale SP44B

“Si informa che, su provvedimento della Città Metropolitana di Roma, la SP44b per Monte Livata è temporaneamente chiusa in prossimità del bivio di contrada Montore per motivi di sicurezza. Sino al ripristino delle condizioni di viabilità sicure sarà dunque interdetto il transito veicolare. Personale della Città Metropolitana di Roma e Vigili del Fuoco stanno intervenendo per ripristinare condizioni di sicurezza sulla viabilità. Polizia Locale e Provinciale sul posto.