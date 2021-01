Le intense precipitazioni di ieri, 2 gennaio, hanno causato la frana del costone della collina di via Calzatora ad Anagni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, l’Ufficio tecnico Comunale e la Polizia Locale. Previsto per questa mattina, 3 gennaio, il sopralluogo per valutare l’entità dei danni.

La strada è stata momentaneamente chiusa e un’abitazione evacuata per motivi precauzionali. A darne la notizia, il primo cittadino di Anagni, Daniele Natalia.

Anagni, frana in via Calzatora

“A causa delle anomale ed abbondanti precipitazioni di oggi, il costone della collina di Via Calzatora è franato. La strada è stata temporaneamente chiusa ed i Vigili del Fuoco, l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale sono a lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Fortunatamente i residenti della zona sono incolumi, ma ho comunque firmato, per precauzione, un’Ordinanza per la chiusura della strada e per la temporanea evacuazione dall’abitazione.

Domani mattina si svolgerà un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e programmare i lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza, prodromici ai lavori di rifacimento. Ringrazio quanti si sono adoperati e sono tempestivamente intervenuti con efficienza sul luogo. Tutti gli strumenti operativi e normativi a nostra disposizione in casi d’emergenza come questo sono stati attivati”, ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook il sindaco Natalia.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio