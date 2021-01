Il consiglio comunale di Frosinone ha ratificato la deliberazione di Giunta avente a oggetto l’Iniziativa dell’Istituto Credito Sportivo “Comuni in Pista 2020″.

Comuni in Pista 2020, pronti i lavori di riqualificazione delle piste ciclabili a Frosinone

La giunta Ottaviani ha approvato, nelle scorse settimane, il progetto definitivo per i Lavori di realizzazione e riqualificazione sostenibile della pista ciclabile in ambito urbano e periurbano nel territorio comunale di Frosinone, per partecipare all’Avviso Pubblico “Comuni in Pista 2020” che prevede l’ammissione a contributi per progetti relativi alle piste ciclabili, nell’ambito degli interventi dell’amministrazione a favore di una migliore qualità dell’aria e della promozione della mobilità alternativa e, soprattutto, ecosostenibile.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato € 4.053.553,25 per la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui relativi alla realizzazione di piste ciclabili, piste ciclopedonali, sentieri ciclabili e ciclodromi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva.

Il progetto prevede, nella parte bassa della città, un intervento di riqualificazione di pista ciclabile esistente in gran parte in sede stradale, marciapiede e pedonale per un percorso complessivo di circa 6.500 metri e i restanti interventi riguardano la realizzazione di nuova pista in parte in sede propria, in parte su percorso misto e in parte su marciapiedi.

L’operazione, inoltre, introduce diverse novità nel percorso preso in considerazione, eliminando ostacoli presenti, consentendo poi l’aumento del risparmio energetico e l’utilizzo di materiali innovativi dei moduli fotovoltaici. Le opere da realizzare prevedono, tra le altre cose, l’ampliamento della carreggiata stradale, con posizionamento della segnaletica stradale ad hoc e totem informativi, oltre all’installazione di 10 impianti fotovoltaici, 50 punti luce led a basso consumo, tre semafori per bici, impianti di videosorveglianza, oltre alle opere a verde e di arredo urbano.