Freddo, vento, pioggia e neve. L’inverno 2021 sembra non volersi far mancare proprio niente e, in continuità con la situazione metereologica decisamente rigida dell’ultima settimana, sembra voler regalare nuove giornate “estreme” anche per quanto riguarda l’inizio della prossima settimana. Province di Roma e Frosinone dunque sotto il segno dell’allerta per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021, con le precipitazioni che torneranno a scendere copiose e le forti raffiche di vento che renderanno la circolazione stradale estremamente difficile. Prevista neve anche sopra i 1000 metri.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 4 gennaio:

Notte: Nubi sparse con pioggia debole

Mattina: Nubi sparse con pioggia debole

Pomeriggio: Nubi sparse con pioggia debole

Sera: Nubi sparse con pioggia debole

Temperatura prevista: min 5° C; max 10° C. Venti: media/forte intensità

Martedì 5 gennaio:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Molto nuvoloso con piogge e temporali

Sera: Coperto con pioggia

Temperatura prevista: min 6° C; max 9° C. Venti: forti con raffiche

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 4 gennaio:

Notte: Coperto con pioggia

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Nubi sparse con pioggia debole

Temperatura prevista: min 2° C; max 8° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 5 gennaio:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con rovesci di piogge

Pomeriggio: Piogge di forte intensità

Sera: Piogge di forte intensità

Temperatura prevista: min 3° C; max 5° C. Venti: debole/media intensità