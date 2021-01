Pontina, furgone finisce fuori strada: traffico paralizzato

Lunghissime code sulla Pontina nella giornata di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Un furgone è finito fuori strada.

Pontina, furgone finisce fuori strada: traffico in tilt

Traffico paralizzato sulla via Pontina, all’altezza di Castel di Decima. La notizia in questo momento sta rimbalzando su tutti i social visto che gli automobilisti imbottigliati nel traffico sembrano essere molti.

Un furgone, per cause ancora da accertare, è andato fuori strada. Fortunatamente non sembrano essersi registrati feriti, ma le conseguenze sul traffico sono state molto pesanti. Nella fattispecie si registrano diversi chilometri di code.

Il personale autorizzato, nel frattempo, sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Foto di repertorio.