Un mese e mezzo di indagini hanno portato la Polizia di Stato all’individuazione degli autori di un “furto con strappo” avvenuto lo scorso novembre nella zona del Colosseo.

La vittima, un ventenne dell’hinterland romano, mentre aspettava fuori da un negozio di via San Giovanni in Laterano, è stata avvicinata da un gruppetto di ragazzi, alcuni dei quali nordafricani, e mentre uno di loro lo distraeva chiedendogli una sigaretta, un altro gli ha strappato la catenina d’oro che portava al collo. Il ladro è poi riuscito a fuggire con la complicità del gruppo ed in particolare di un coetaneo che ha preso in consegna il bottino scappando in direzione opposta.

Gli investigatori del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno raccolto la denuncia del giovane ed hanno iniziato il loro lavoro partendo dai pochi elementi a disposizione. Incrociando le testimonianze con le informazioni inserite nei database in uso alla Polizia di Stato, sono riusciti a dare un nome ai 2 principali autori del furto: entrambi egiziani d’origine, hanno 19 e 24 anni dovranno ora rispondere del loro operato alla Magistratura.

